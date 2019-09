Krever kursendring etter valgtapet:

AUF varsler full oljekrig i Arbeiderpartiet

Partileder Jonas Gahr Støre fastslår at det er en dårlig idé og «feil for klimaet» å sette en sluttdato for norsk oljevirksomhet. Nå lover AUF ham full oljekrig inn mot neste års landsmøte.