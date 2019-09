Metrobusstraseen i Jonsvannsveien på Moholt har fått mye kritikk etter at den ble ferdig. Vegdirektoratet har tidligere uttalt at løsningen er en fare for trafikksikkerheten, da den 900 meter lange strekningen gjør det umulig for utrykningskjøretøy å komme forbi på grunn av midtdelere og kanstopp.