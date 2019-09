- Dette er NTNU-dugnad på sitt beste

For femtende år på rad arrangeres Researchers' Night på NTNU Gløshaugen. 40 stands og 14 forelesninger skal gi videregåendeskoleelever lynkurs i en rekke fagområder. Utstyrt med kart løper de rundt på bygget for å finne den neste aktiviteten de vil se på. Hvordan blir et glassøye til? Hva med å prøve ultralyd på hjertet? Mulighetene er tilsynelatende uendelige.