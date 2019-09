Høyre, Sp og Ap fulgte LO-råd, men:

Rødt og SV festet uten tariffavtale

Rødt og SVs tilhengere feiret valgseieren på utesteder uten tariffavtaler. - Partiene som kjemper for et organisert arbeidsliv, har et særlig ansvar her, mener Vidar Sagmyr i Uropatruljen.