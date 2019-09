Nå har også New York Times fått øynene opp for trønderen

Tidligere i september hadde «Ørnemannen» – eller Ole Martin Dahle som han egentlig heter – et besøk han fikk beskjed om å holde hemmelig. New York Times sendte nemlig en av sine beste fotografer til Flatanger for å fange blinkskudd til en reportasjeserie som nå er publisert på nett, og som kommer i papirformat søndag.