Vindkraftmotstanderne på Frøya overlistet politiet

På Frøya er arbeidene med vindkraftanlegget godt i gang. Veien inn i området der de 14 vindturbinene skal komme, strekker seg et godt stykke inn mellom haugene, og den første turbinplassen forberedes. Tirsdag, for første gang siden 19. august, var frøyværinger igjen i Nessadalen for å vise sin motstand mot vindkraftutbyggingen.