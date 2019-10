Fullt drama etter at Høyre fikk ordføreren i Ørland:

Leder i Ørland Høyre trekker seg etter avtalebruddet med Sp

- Jeg har et firma med 220 millioner i omsetning. Når jeg skriver under en avtale så holder jeg den, sier Hans Kristian Norset, og takker dermed for seg som Høyres leder i Ørland etter dramatikken torsdag.