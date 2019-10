Høyre har åpnet eksklusjonssak mot framtredende medlem

Denne saken handler om Einar Aaland, en familiefar fra Bjugn, et aktivt medlem i lokalsamfunnet, håndballtrener, og en idealist som bruker fritida på å jobbe for partiet Høyre. Ifølge støttespillere i partiet Adresseavisen har snakket med, er han det beste som har skjedd Høyre i Bjugn/Ørland på lange tider. Det er ikke det eneste som sies. Han er også en mann som av mange oppfattes som et gnagsår, både internt i Høyre og i andre parti. Utrettelig har han særlig mast om uheldige økonomiske disposisjoner i forkant av at Bjugn og Ørland skulle sammenslås. Selv innrømmer Einar Aaland: