Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

Rentefradraget endres ikke, NRK-lisensen forsvinner, de aller yngste barna får høyere barnetrygd, mens det fra neste år må betales merverdiavgift også for småhandel på internett. Her er de viktigste punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.