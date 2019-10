Politiet i Trøndelag fikk melding om skadeverket ved oppvekstsenteret på Kvål i Melhus mandag morgen. Klokken 09.40 ankom en politipatrulje for å gjøre undersøkelser. De konstaterte at et lekestativ var sagd ned. I tillegg var det knust ruter, brutt opp dører og sagd i veggen på to lavvoer i området.