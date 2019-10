Slik lurte den pedofile overgriperen unge trondheimsjenter på nett

Etter høstferien starter den groveste nettovergrepssaken i Trøndelag noensinne. En 41 år gammel barnefar bosatt i Trondheim er tiltalt for ulike typer overgrep mot 48 jenter - flere skal han også ha møtt fysisk og forgrepet seg på i boligen sin. Han er derfor blant annet tiltalt for voldtekt av barn under 14 år.