- Det var avtalt før møtet at vi skulle foreslå Myrvold som ordfører

Bjugn-ordføreren bekrefter nå til Adresseavisen at det var lagt planer før kommunestyremøtet 3. oktober, som endte med at Tom Myrvold (H) ble valgt som ordfører og Ogne Undertun (Ap) ble varaordfører. Dette utfallet var overraskende for de fleste ettersom Sp og Høyre skrev samarbeidsavtale allerede klokken 20 på valgnatten.