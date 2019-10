Nektet å stemme for egen ordfører:

Høyre-representanten sier at snuoperasjonen fra Høyre-ordføreren kom som lyn fra klar himmel

- Det var et sjokk da jeg forsto at fire av gruppens medlemmer kom til å gå sammen med Ap, sier Høyres Nina Gjul Finseth. Hun stemte ikke for Tom Myrvold som ordfører og har nå meldt seg ut av Høyre.