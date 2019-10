- Vi skal spille i Champions League

Etter to dramatiske dager i etterkant av valget ble det klart at Ap, Sp, SV og KrF fant sammen, og skal styre Trøndelag de neste fire årene. På Valberg slektsgård, noen få hundre meter unna Tinghaugen, ble Frostaerklæringen presentert mandag morgen. En erklæring som har klima og skole som de to store kampsakene. (se faktaboks for de viktigste punktene innenfor de forskjellige områdene).