Her slutter enda en leder i Ørland Høyre

Det var trykket stemning i Høyres hus mandag kveld etter maratonmøtet om eventuell eksklusjon av Einar Aaland. Like etter at pressekonferansen var over, og leder Anders Kiær hadde informert om at Aaland før en sjanse til, gikk veteranen Ola Vollan fram til lederbordet. Vollan har stått i Høyre siden 80-tallet. Han fikk brått ledervervet i Ørland Høyre etter at Hans Kristian Norset meldte seg ut for en uke siden. Norset gikk av etter at Høyre snudde og gikk bort fra forhandlingsutvalgets avtale med Sp - og heller gikk med Ap og sikret fire nye ordførerår for Høyres Tom Myrvold.