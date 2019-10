Sto opp 05.45 for å sikre seg arvtaker etter 40 år gammel sliter

Det er en helt spesiell grunn til at Rita er fremst i byens lengste kø

Over 100 kunder står i kø bak Rita Bjørnerås fra Vigja. I løpet av morgentimene har hun blitt køvenninne med Beate som er på jakt etter sportsarmbånd. Nå priser de seg lykkelig over at de kom tidlig.