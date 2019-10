- Faren for misbruk er betydelig

Noen dager etter at Adresseavisen i forrige uke brakte informasjon om at 2700 norske mediefolk er eksponert gjennom passordlekkasjer, ble Dagbladet og fire andre nettsteder fra Aller-konsernet stengt. En hacker skal ha logget seg inn ved hjelp av et passord, og publiserte en falsk artikkel om at statsminister Erna Solberg mener pedofili er greit.