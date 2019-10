- Jeg skal opptre så klokt og forsonende som overhodet mulig

- Jeg oppfatter at Fylkesmannen langt på vei gir oss medhold i argumentene vi har framført. Jeg har slett ikke vært sikker på at vi ville få rett, men registrerer at de har vektlagt det samme som vi gjorde. Det store spørsmålet er hva dette vil bety framover. Jeg vil snarest ta et møte med Aps Ogne Undertun, og så får vi sette oss ned og prøve å gjøre best mulige vurderinger sammen, sier Tom Myrvold kort tid etter at han har blitt informert om Fylkesmannens avgjørelse om at valget av han selv, er gyldig - og dermed blir stående.