Ber om fire uker varetektsfengsling i drapssaken på Lademoen

Politiet vil be om fire uker varetektsfengsling for begge de siktede når de fremstilles henholdsvis klokka 10 og 11 tirsdag formiddag i Sør-Trøndelag tingrett. De ønsker to uker full isolasjon, og fire uker med brev- og besøksforbud samt medieforbud. Det bekrefter politiadvokat Hans Vang, som er påtaleleder i saken, til Adresseavisen like før klokka 10 tirsdag formiddag.