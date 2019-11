Dokumentet som viser at ESA krevde avklaring fra Norge allerede i 2015

Allerede i 2015 sendte EU's overvåkingsorgan ESA brev til Arbeids og Sosialdepartmentet og varslet om Navs problematiske praksis om trygdepenger til mottakere som oppholder seg i EU. I brevet krevde ESA at norske myndigheter klargjorde hvorfor de ikke tillot trygdeeksport (at personer har rett til trygdepenger når de forlater Norge) innenfor EU-området. En slik diskriminering på grunn av at mottakeren oppholder seg i et annet land strider med retten til fri ferdsel, poengteres det i brevet. ESA-direktør, Olafur Johannes Einarsson, viser i brevet til flere referansesaker og til EUs lovverk.