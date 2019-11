Marit Arnstad ga Ørland råd om å anke

Det var Fosna-Folket som først skrev at flertallet i Ørland nå har bestemt seg for å anke vedtaket som Fylkesmannen i Trøndelag gjorde fredag for en uke siden. Han satte kommunestyrets vedtak til sides – og fastslo at Høyres Tom Myrvold ble lovlig valgt som ordfører i det første ordførervalget på Ørland, 3. oktober.