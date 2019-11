Hvordan kan det ha seg at du er i stand til å skille ut én enkelt stemme fra et hav av stemmer?

Se for deg følgende situasjon. Du befinner deg på en fest eller et annet sted der mange mennesker snakker i munnen på hverandre. Lyden i rommet er høy. Kanskje er det også musikk i bakgrunnen, lyden av glass som klinker, bestikk som skraper mot servise og en hund som bjeffer. Likevel er du i stand til å ha en samtale med den personen som befinner seg på den andre siden av bordet eller stående et stykke fra deg.