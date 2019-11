Avtroppende Klæbu-rådmann sitter igjen med millioner etter jobbskifter

Kjetil Mjøsund takket i august ja til stillingen som sjef for medisinsk klinikk og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag. Tirsdag ble det kjent at han likevel ikke begynner i jobben, etter at et hardt presset Helse Nord-Trøndelag presenterte flere endringer i organisasjonen. Konstituert direktør Tor Åm har bestemt at flere ferske beslutninger i helseforetaket skal reverseres. Han vil nå styrke stedlig ledelse ved sykehusene i Levanger og Namsos.