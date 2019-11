Politiet i Trøndelag melder torsdag ettermiddag på Twitter at Utrykningspolitiet (UP) har hatt fartskontroll i en 30-sone ved Åsheim skole i Heimdal. Her ble det gitt tilsammen 19 forenklede forelegg for høy fart, og høyeste hastighet ble målt til 49 kilometer i timen.