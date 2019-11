Politiet i Trøndelag melder på Twitter at Utrykningspolitiet (UP) fredag ettermiddag har gjennomført en fartskontroll på E14 ved Flora i Stjørdal. Resultatet ble at 17 bilister fikk forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort, mens en bilist ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt.