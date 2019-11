Gabriela (24) og Agnieszka (29) var best i Norge på å kutte ut plast i hverdagen

Tidligere i høst skrev Adresseavisen om Plastutfordringen, en konkurranse i regi av Framtiden i våre hender og Ducky. Gjennom to uker skulle til sammen 100 husholdninger i Trondheim, Oslo, Lillehammer, Kristiansand og Tromsø konkurrere om å kutte ut mest daglig plastbruk. Gjennom forskjellige aktiviteter, ble husholdningene gitt et visst antall poeng. Og da de to ukene var omme, viste det seg at Trondheim var den soleklare vinneren av konkurransen.