Klokken 14.00 tirsdag startet domsavsigelsen i den største nettovergrepssaken i Trøndelag noen sinne. En 41-åring var tiltalt for ulike typer overgrep mot 48 jenter og for oppbevaring av store mengder overgrepsbilder. Underveis i straffesaken erkjente trønderen straffskyld og delvis straffskyld for 59 av de mer enn 70 tiltalepunktene mot ham.