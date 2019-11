Avhørt dagen før han møtte i nytt fengslingsmøte i drapssaken

To menn på henholdsvis 38 og 46 år ble for fire uker siden varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett etter å ha blitt siktet for å ha drept Cathrine Sand (39) på Lademoen i Trondheim. Siktelsen ble skjerpet til forsettlig drap eller medvirkning til dette, etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten i saken.