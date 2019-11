- Over 100 mill. er brukt til andre ting enn lærerstyrking i Trondheim

- Både kommunedirektøren (rådmann som det het tidligere) og oppvekstdirektøren rakker ned på lærernormen, og sier det er noe av grunnen til at andre yrkesgrupper presses ut av skolen. Men det er kommunes egen skyld at det er blitt slik etter at de har brukt over 100 millioner kroner - som var tiltenkt lærerstyrking - til noe helt annet.