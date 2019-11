- Tenker på hva en ny rettsrunde ville medført for ham selv og ofrene

12. november ble den 42 år gamle trondheimsmannen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år. Han var tiltalt for for ulike typer overgrep mot 48 jenter og for oppbevaring av store mengder overgrepsbilder. Underveis i straffesaken erkjente trønderen straffskyld og delvis straffskyld for 59 av de mer enn 70 tiltalepunktene mot ham.