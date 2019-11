Lystradisjonen som ikke lar seg stoppe av dårlig vær

Stor leteaksjon på Helgelandskysten – to personer over bord da båt kantret

Festningsforvalter Johnny Gylland tar en ekstra sjekk av bardunene for å forsikre seg om at de fire 3,25 meter høyere elektriske lysene står støtt.

- Festningen ligger på et utsatt sted for vær og vind i Trondheim, men så langt har været aldri stoppet selve lystenningen. To ganger har imidlertid det kvarterlange programmet knyttet til lystenningen blitt flyttet innendørs. En av adventssøndagene for noen år tilbake blåste det storm samtidig som regnet sto vannrett inn over området. Det var rett og slett ikke mulig å oppholde seg utendørs, forteller Gylland.

Samarbeid mellom Forsvaret og Den norske kirke

Tenningen av lysene, som skjer på et fast tidspunkt, klokken 13.15, hver av de fire adventssøndagene, er et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Nidaros biskop ved Bakklandet sogn, Trondheim Kristne Råd og Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon.

Det er Forsvaret som har det praktiske ansvaret for julelysene og avviklingen av lystenningen de fire søndagene.

Samler flere hundre deltagere

Etter en beskjeden start i 2011 og 2012 med bare 15–20 personer til stede, har interessen skutt i været.

De siste årene har flere hundre personer totalt deltatt på de fire søndagene med lystenning. I tillegg består programmet av fellessang med advents- og julesalmer, en kort andakt og bønn for byen samt musikk- og korinnslag.

Oppmøterekorden for en enkelt søndag er 450 personer, det samme antallet som pleier å overvære lystenningen på Fløyen i Bergen, som har samme tradisjon som Trondheim.

Signert: I denne søte førjulstid

Utflyttet trondhjemmer står bak tradisjonen

Trondheim kan takke en utflyttet trondhjemmer for den lysende adventstradisjonen. Som leder for Gamle Bergen Interesselskap, tok Svein Nordahl Pedersen i 1998 initiativet til å sette opp fire elektriske adventslys på Bergenhus festning. Lysene ble senere flyttet til Fløyen hvor de søndag blir tent for 22. gang.

Høsten for ni år siden tok Pedersen kontakt med Forsvarsbygg og lurte på om også Trondheim kunne tenke seg samme tradisjon som Bergen.

- Folk spør om lystenningen allerede tidlig på høsten

- Det er stor interesse fra publikum hvert eneste år. Allerede tidlig i høst fikk jeg den første forespørselen om vi kom til å holde fast på tradisjonen, forteller Gylland, som bare har gått glipp av to adventssøndager med lystenning siden 2011.

- Dette er en veldig fin tradisjon. I motsetning til mange andre adventsarrangement, som ofte er konsetrert rundt den 1. søndag i advent, er lystenningen på Festningen et arrangement som samler folk alle de fire søndagene før jul, sier sogneprest Hilde Rosenkrantz, Bakklandet menighet.

Hun er særlig glad for engasjementet fra korgrupper både i Nidarosdomen og Singsaker skole.

- Både elever fra 1. til 3. trinn, som utgjør Minikor og Lilekor i Singsaker skolekor og aspirantkoret fra Nidarosdomens Guttekor er med årene blitt faste innslag en adventssøndag hver, forteller sognepresten.

Singsaas hadde orkesterplass med utsikt fra Festningen fra bispegården

- De årene vi bodde i bispegården hadde vi orkesterplass med utsikt mot Kristiansten Festning. Det var like fantastisk hvert år å se lysene skinne i adventstiden, sier biskop emeritus Tor Singsaas, som skal delta på lystenningen 2. søndag i advent, også kalt forventningens adventssøndag.

- Vi lever i en hektisk tid, preget av alt skal tas ut på en gang, og ingenting skal gjemmes på til senere. I ukene før jul er det godt å kjenne på adventstiden som en forventningens tid. Å se fram til julen, å la forventningen til både Gud og mennesker, bygge seg gradvis opp og hvor alt topper seg i julaften og 1. juledag, er en god og rik opplevelse, sier Singsaas.

Han synes å tenne adventslys fire søndager på rad er en del av en slik opplevelse.

- Adventslysene på Festningen er en strålende tradisjon og en helt spesiell opplevelse, sier Singsaas.

Årets program for lystenningen

1. søndag i advent, 1. desember kl. 13.15:

Sokneprest Hilde Rosenkrantz

Nidaros Ten-sing

2. søndag i advent, 8. desember kl. 13.15:

Biskop emeritus Tor Singsaas

Barnekor fra Singsaker skole

3. søndag i advent, 15. desember kl. 13.15:

Korpsleder Trondheim korps Frelsesarmeen, Elin Kyseth

Aspirantkoret fra Nidarosdomens guttekor

4. søndag i advent, 22. desember kl. 13.15:

Sokneprest Stein Ellinggard

Morten Skille, trombone

