Skulle banke opp to menn - den ene fikk «vennerabatt»

Da de tre mennene skulle kreve inn narkotikagjeld i juni i år, gikk det hardt for seg i en leilighet i Trondheim. En 32 år gammel mann ble ifølge dommen fra Sør-Trøndelag banket opp hjemme hos en 34 år gammel mann. Det ble brukt kniv, øks og batong. 32-åringen ble også truet med at han ville få kroppsdeler avskåret og at familiemedlemmer ville bli drept. Han ga fra seg to bankkort og pinkoder samt nøkkelen til en motorsykkel. Det endte med omfattende skader og han ble lagt inn på sykehus i flere dager.