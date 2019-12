Rektor er veldig glad for at alle elever brukte bilbelte: - Det blir så man reflekterer over det som kunne ha skjedd

Rektor Birger Røeggen ved Vuku oppvekstsenter er lykkelig over at alle de 47 elevene er i live etter bussulykken mandag. - Det har vært hektisk, men jeg er veldig lettet over at det gikk så bra.