- Det fremstår som om Hangarens versjon er kopiert

- Saksfremleget legger til grunn at de eiendommene som er fraflyttet av butikkene i Hangaren tilsynelatende skal stå tomme. Vi må legge til grunn at bebyggelsen på Lade skal fylles med nytt innhold. Her fremstår det som om søkers versjon er kopiert, sa Kristelig Folkepartis Geirmund Lykke, da han åpnet debatten og blant annet kritiserte saksfremlegget fra administrasjonen.