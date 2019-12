- Målet må være å kunne fortsette med reindrift på Fosen

Senest i fjor tok Elise Holtan Pavall Årbogen (32) over for sin far som reindriftseieren i familien. Holtan-familien er en av tre familier som driver i Nord-Fosen reinbeitedistrikt. Denne uka vitnet hun i rettssaken som pågår i Frostating lagmannsrett i tinghuset i Trondheim, der temaet er om vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdene er lovlig og hva samene som rettighetshavere skal ytes i erstatning.