Ti biler involvert i kjedekollisjon

Saken oppdateres.

Politiet varsler om at så mange som ti kjøretøy er involvert i kjedekollisjonen ved Vist i Steinkjer.

Det skal være store materielle skader på involverte kjøretøy, men ingen alvorlige personskader, melder politiet på Twitter.

Minst 4 kjøretøy trenger berging, skriver politiet.

Det skal være glatt på stedet, og nødetatene er på vei.

Vegtrafikksentralen varslet klokken 13.35 om at E6 er stengt i begge retninger. Ti minutter senere ble nordgående retning åpnet. NRK Trafikk skriver på Twitter klokken 13.49 at det er åpnet for omkjøring via Inderøya.