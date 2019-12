Vedtok økning av bussprisene i hele Trøndelag

Det var i onsdagens fylkesting flertallet av politikerne sa ja til at takstene – både innenfor og utenfor miljøpakkeområdet - økes med seks prosent fra neste år. Det betyr at enkeltbillett innenfor sone 1 nå vil koste 40 kroner (voksen, student og ungdom) og 20 kroner (barn, militær og honnør). En økning fra henholdsvis 38 og 19 kroner. For de som kjøper 30 dagers kort vil det fra 2020 koste 835 kroner mot 785 kroner i 2019.