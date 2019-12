- Det er rart at ingen varslet tidligere. Det kan være at noen er redde for å bli kalt tyster eller «snitch»

Allerede i ni-tida på onsdag begynte elever på Charlottenlund - og andre ungdommer i Trondheim, å se snap-videoen som viser at et magasin blir fylt med skarpe skudd. Klokka ti kom elevene på skolen og observerte at den 18 år gamle militærkledde mannen var på skolen og hadde med seg både kniv, våpenmagasin og en bag. Først like før klokka 11 slapp bekymringen ut av elevbobla, da en elev ved vg 2 varslet læreren sin, som meldte fra til administrasjonen.