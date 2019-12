Det var 68 år gamle Borghild Marie Iversen som mistet livet i en trafikkulykke i krysset Gjølmeslivegen og E39 i Orkdal kommune mandag. Nødetatene ble mandag formiddag klokka 11.34 varslet om et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil. Like før klokka 12 ble det klart at det var snakk om en dødsulykke.