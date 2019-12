Det var på ettermiddagen 12. februar i år at en politibil med tilhenger kom kjørende på fylkesvei 760 i Grong i retning Overhalla. På hengeren hadde patruljen to snøskutere, etter å ha vært på utmarkskontroll ved en rekreasjonsløype for snøskuterkjøring i kommunen. Ved Brauta var patruljen involvert i en ulykke med en møtende bil.