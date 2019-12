Sp byr Ap opp til kamp, trøndersk ordfører foreslått som ny KS-leder

Aftenposten skrev nylig om at Ap ville legge press på Sp for at lederen i KS skal komme fra de rødgrønne. I åtte år har Gunn Marit Helgesen fra Høyre sitter som KS-leder med støtte fra Sp. Hun har bekreftet overfor Aftenposten at hun ønsker gjenvalg. Men det blir mange om benet når KS’ landsting samles i februar.