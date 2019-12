- Vi kommer oss ikke ut. Det føles som om vi er innesperret på et lite område.

I Trondheim bor det cirka 300 papirløse, ifølge et anslag gjort av kommunen. Kibrom (74) og kona Letekidan (69) er to av flere eldre avviste asylsøkere fra Eritrea som bor på Trondheim mottakssenter på Sandmoen. På id-kortet til Kibrom og kona Letekidan står det at de kom til Norge i august 2009.