Bevisstløs kvinne funnet i trapp for tolv dager siden - fortsatt ikke avhørt

Det var like etter midnatt natt til lørdag 28. desember i fjor at en 19 år gammel kvinne ble funnet bevisstløs i ei trapp på Røros Hotell. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med alvorlige skader i hoderegionen. 19-åringen er fortsatt innlagt på sykehuset, opplyser Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning ved Gauldal politistasjonsdistrikt.