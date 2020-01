Flere parkeringshus i Trondheim mangler sprinkleranlegg

Onsdag ble det kjent at store deler av det gigantiske parkeringshuset på Værnes er uten sprinkleranlegg. Avinor skal gjennomgå sikkerheten i huset som rommer totalt 1900 biler inne og 530 biler på taket. Brannen ved Stavanger lufthavn Sola tirsdag førte til at store deler av parkeringshuset kollapset og flere hundre biler gikk tapt. En brannsjef har uttalt til NRK at brannen kunne ha vært radikalt avgrenset hvis parkeringshuset hadde sprinkleranlegg.