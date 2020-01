Konflikten på Institutt for historiske studier:

«Dette er ikke en uskyldig handling, men utilbørlig opptreden egnet til å krenke flere kolleger»

To historieprofessorer har fått skriftlig advarsel etter konfliktene på Institutt for historiske studier. NTNU mener de har utvist dårlig dømmekraft og utsatt kolleger for psykisk belastning.