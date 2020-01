Opprør etter IS-retur, Frp truer med forlate regjeringen:

- Ingenting kan reparere dette. Nå er det nok

Frp er i fullt opprør etter at regjeringen tirsdag besluttet at en norsk-pakistanske kvinne siktet for IS-deltakelse og hennes to barn hentes tilbake til Norge. Frp truer nå med å gå ut av regjeringen.