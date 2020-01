Trøndersk e-sportlag satser knallhardt: - De skal leve som toppidrettsutøvere

- Det er ingen som tar dette så seriøst som Team Midgard. Du finner ikke et lag i Norge med de samme ambisjonene. Derfor var det naturlig å komme hit, forteller 17 år gamle Even Stensen Holand fra Mo i Rana. Torsdag skrev han under på en kontrakt med det nyoppstartede trønderske e-sportlaget Team Midgard, som nå satser knallhardt for å befeste sin posisjon i toppen av norsk e-sport.