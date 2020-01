Nesten 60 prosent av de spurte mener Trondheim er en bra by å være trafikant i, det kommer frem i Norsk trafikantbarometer for 2019 som er laget av TNS Kantar for NAF. Denne andelen er høyere enn i de andre storbyene, tilsvarende tall for Oslo er 33 prosent, Bergen 40 prosent og Stavanger 54 prosent.