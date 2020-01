Ikke én eneste sykepleier har søkt

- Det går nesten ikke en dag uten at en internasjonal nettportal eller et magasin tar kontakt

Det er Trønderbladet som skriver at stillingen som sykepleier ved Hølonda helse- og omsorgssenter ikke har fått en eneste søker. Stillingen ble lyst ut i midten av desember, og så langt har ingen meldt seg som søkere.

- Utfordringene begynte å melde seg for to-tre år siden, og det har vært større utfordringer ved Hølonda helse- og omsorgssenter enn for de andre sentrene i Melhus. Jo lenger en kommer ut i distriktet, jo større problem. Staten har bedre lønnsregulativ enn kommunene har, sier enhetsleder Vigdis Byre som er leder for alle de tre omsorgsentrene i Melhus, ifølge Trønderbladet.

Hølonda helse- og omsorgsenter har 16 sykehjemsbeboere og 23 omsorgsboliger. De 15 ansatte jobber både for hjemmetjenesten og omsorgssenteret. Det jobber 11 sykepleiere ved senteret.

Heller ikke sykepleierstillinger i nedre Melhus har flust med søkere, og Byre opplyser at mangel på sykepleiere ikke er et fenomen bare i Melhus. Melhus har sammen med Midtre Gauldal og Skaun startet et interkommunalt samarbeid for å rekruttere helsepersonell.

Sykepleierne fikk et betydelig løft i lønnsoppgjøret i fjor, og at det er gitt 20 000 kroner ekstra i lokalt tilskudd.

- Nattillegget er også økt. Tiltakene er gjort for å rekruttere og beholde sykepleiere. Effekten vi så var at det ble større stabilitet på natt, sier Hustad til Trønderbladet.