Nå blir det forbudt med forbikjøring langs denne strekningen

Det er avisa Opdalingen som skriver at Statens vegvesen har innstilt på at det ikke skal være lov å kjøre forbi på strekningen ved populære Kongsvold Fjeldstue. Det var i slutten av november ble forslaget om forbikjøringsforbudet ble sendt påhøring. Statens vegvesen skriver i sitt forslag at det er en stor parkeringsplass langs med E6 og at det er mye aktivitet med fotturister som parkerer på denne plassen, i tillegg til at den blir benyttet av besøkende på Kongsvoll Fjeldstue. Ifølge Opdalingen skriver vegvesenet at det har vært en alvorlig nestenulykke.